Жители повреждённого дома в Пермском крае обратились за помощью к Александру Бастрыкину Ремонт дома начался без согласования с жильцами Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Жители Кизела в социальных сетях призвали председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина обратить внимание на нарушение своих жилищных прав.

Речь идёт о доме, получившем повреждения в августе 2024 года в результате взрыва бытового газа. Ремонтные работы начались почти год спустя; без предварительного уведомления жильцов оставшихся неповреждёнными квартир была демонтирована кровля, и сейчас дождевая вода проникает в квартиры.

Как сообщает Следственное управление СК России по Пермскому краю, следственными органами по этим фактам ведётся расследование в рамках уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о предварительных результатах расследования и ходе проверки по факту обращения кизеловцев.

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