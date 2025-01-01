Власти Прикамья оценили ремонт повреждённого взрывом дома в 18,3 млн рублей Работы должны быть выполнены до 29 октября 2025 года Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Восстановительные работы в четырёхэтажном доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле, пострадавшем от взрыва, оценены в 18 336 930 руб. Объявление о старте открытого конкурса на проведения ремонта появилось на сайте госзакупок. Пока идёт приём заявок, исполнителя должны определить 6 мая.

В рамках контракта подрядчик должен будет осуществить капитальный ремонт основных конструкций здания, включая перекрытия и кровлю. Также будут восстановлены внутренние коммуникации: системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, уточняет «Рифей».

Начало работ запланировано на 2 июня, а завершение — на 29 октября 2025 года.

Напомним, взрыв дома в Кизеле произошёл 22 августа 2024 года. По предварительным данным, его причиной стала детонация газа из-за нарушения техники безопасности при демонтаже плиты. В результате взрыва произошло обрушение перекрытий на третьем и четвёртом этажах, из здания были эвакуированы 30 жителей.

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