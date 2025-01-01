Суд вынес решение по делу об отчислении двоих студентов из пермского колледжа Обжаловать решение нижестоящей инстанции учреждению не удалось Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Ленинский районный суд Перми вынес решение по жалобе Экономического колледжа при ПГУ по делу об отчислении двоих студентов. Как сообщили в пресс-службе суда, студенты добились восстановления в образовательном учреждении.

В январе колледж организовал военные сборы в рамках образовательного процесса, к месту проведения которых было организовано централизованное сопровождение студентов, в том числе с привлечением службы такси. Несколько студентов поехали на личном автомобиле, что в колледже расценили как нарушение порядка организации мероприятия. Двоим был сделан выговор, ещё двое были отчислены.

Не согласившись с отчислением, молодые люди направили жалобы в районную прокуратуру, в марте ведомство внесло представление на имя директора организации с требованием устранить нарушение прав на образование отчисленных студентов. Оспорить требование колледжу не удалось.

Приказы директора о назначении меры дисциплинарного взыскания и отчисления были признаны судом незаконными, на учреждение возложили обязанность восстановить их в учёбе и взыскать компенсацию морального вреда. Решения суда в данный момент в законную силу не вступили. Кроме того, колледж был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях, наказание было вынесено в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.

Напомним, в суде рассматривались три дела с участием колледжа. По мнению представителей образовательного учреждения, решение об отчислении студентов было принято справедливо, поскольку молодые люди неоднократно не исполняли обязанности во время образовательного процесса, а в день отправления на военные сборы устроили конфликт с администрацией колледжа.

В ходе рассмотрения дела в суде молодые люди сообщили, что раскаиваются в проступке и просят восстановиться в учреждении.

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