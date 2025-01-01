С пермского колледжа требуют 2 млн рублей Студенты не согласились с отчислением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми рассматривается сразу три дела, участником которых является Экономический колледж при ПГУ. Два из них гражданских, в которых учреждение привлечено как ответчик, одно — обжалование постановления нижестоящей инстанции.

Как стало известно в ходе рассмотрения жалобы, зимой дисциплинарная комиссия колледжа приняла решение об отчислении двоих студентов за нарушение дисциплины и внутреннего порядка учреждения. Отчисленные не согласились с обвинением и обратились в прокуратуру, а затем в суд — с требованием восстановить обучение. Мировой суд принял сторону истцов, но колледж обратился в апелляционную инстанцию.

По мнению колледжа, решение об отчислении принято справедливо, так как отчисленные неоднократно не исполняли обязанности во время образовательного процесса. В ходе заседания молодые люди сообщили, что раскаиваются в проступке и просят восстановиться в учреждении. Судья Наталья Полтавченко выслушала обе стороны и отложила заседание до 23 июня.

Кроме того, отчисленные студенты обратились в суд с гражданскими исками о защите прав потребителей в сфере образования. Истцы потребовали с колледжа по 1 млн руб. каждый. Один из исков был рассмотрен 17 июня и частично удовлетворён в части компенсации в размере 20 тыс. руб. Как сообщили «Новому компаньону» представители колледжа, решение планируется обжаловать. В случае необходимости учреждение намерено дойти до Верховного суда РФ. Дело по второму отчисленному будет рассматриваться тоже 23 июня.

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