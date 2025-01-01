Алёна Бронникова Стоимость базы отдыха на берегу Камы в Перми выросла почти на 5 млн рублей Владелец предлагает приобрести бизнес за 54 млн рублей Поделиться Твитнуть

Выставленная на продажу база отдыха «Очаг» на берегу Камы в Перми с банным комплексом и бассейнами подорожала на 4,8 млн руб. Как указано на сайте «Авито», её стоимость выросла до 54,8 млн руб.

«На участке площадью 28 соток расположены пять отдельных банных зон, каждая из которых выполнена в эксклюзивном дизайне, беседки для отдыха, ⁠мангальные зоны, ⁠бассейны с подогревом и голубой водой, банкетный зал на 120 человек, гостиничный комплекс площадью 282 кв. м. Собственник один», — сообщается в объявлении.

Комплекс находится рядом с Красавинским мостом. В феврале прошлого года владелец предлагал приобрести объект за 50 млн руб. Как сообщалось в публикации, комплекс работает с 2018 года. Причиной продажи тогда был назван переезд. Отмечалось, что объект оборудован системой видеонаблюдения, а на территории есть место для новых построек и расширения бизнеса.

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