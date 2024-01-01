Алёна Бронникова В Перми за 50 млн рублей продаётся банный комплекс с бассейнами Объект находится рядом с Красавинским мостом Поделиться Твитнуть

В Перми выставлен на продажу банный комплекс «Очаг» с бассейнами и банкетным залом. По информации, опубликованной на сайте «Авито», стоимость актива оценили в 50 млн руб.

Комплекс находится на берегу Камы, рядом с Красавинским мостом. На территории площадью более 30 соток находятся четыре банных комплекса, тёплые бассейны с подогревом, банкетный зал вместимостью до 100 человек, отдельно стоящее двухэтажное здание свободного назначения с кухней, а также беседки и административный корпус.

«Пpодам гoтoвый бизнес — семейный комплекc отдыxа «OЧАГ». На самой территории есть достаточно места для новых построек и расширения бизнеса. Территория оборудована системой видеонаблюдения практически без мёртвых зон», — сообщается в объявлении.

Комплекс работает с 2018 года. Автор уверен, что стоимость строительства аналогичного нового объекта на сегодняшний день будет выше предлагаемой цены. Причиной продажи указан переезд.





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