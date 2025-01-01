Мошенники обманули двух пенсионерок из Перми на миллион рублей Звонившие представлялись сотрудниками компании сотовой связи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Женщин 89- и 78-ти лет обманули мошенники на общую сумму более 1 млн руб. Сотрудники Орджоникидзевского и Свердловского отделов полиции проводят проверку.

89-летняя женщина с ул. Холмогорской обратилась в дежурную часть и заявила, что ей позвонил мужчина и попросил сменить номер телефона. Далее звонок поступил уже от женщины, предупредившей пенсионерку о мошенниках, — она убедила пенсионерку передать курьеру 600 тыс. руб. для проверки.





78-летняя женщина из Орджоникидзевского района передала лжесотруднику компании сотовой связи свои паспортные данные — он предлагал скидку за оформление нового договора. Затем пенсионерке позвонили якобы из прокуратуры и настаивали на передаче денег. Женщина передала курьеру 380 тыс. руб., а вскоре отправила на указанный счет ещё 130 тыс. руб.





По каждому случаю было возбуждено уголовное дело.





Сотрудники полиции призывают быть бдительными и напоминают: операции с банковскими картами и счетами не выполняются при телефонном разговоре.





«Не сообщайте незнакомцам данные своих карт и не выполняйте действий с банкоматом, результат которых вам не известен. Не доверяйте сомнительным телефонным звонкам. Всегда проверяйте полученную информацию, ведь мошенники могут представиться полицейскими, операторами сотовой компании, работниками банка, соцслужбы, финансовых организаций, коллегами, знакомыми, родственниками», — добавили в МВД России по Пермскому краю.

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