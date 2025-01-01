Полиция проверит сообщение об избиении пенсионерки в автобусе № 77 в Перми Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Полиция начала проверку сообщения об избиении бабушки в пермском автобусе. Об этом рассказали сайту perm.aif.ru в городском УМВД.

Кадры конфликта были опубликованы в соцсетях вечером 1 июля. Ссора между пассажирами произошла на маршруте № 77. Очевидцы рассказали о женщине в состоянии опьянения, которая кричала в салоне транспорта и «кинулась с кулаками» на пожилую пермячку. На её защиту встал юноша.





Диалог на повышенных тонах между пассажирами сопровождался нецензурной лексикой. Юноша пытался узнать причину поведения буйной пассажирки и призывал её выйти из автобуса.





В городской полиции отметили, что «по данному факту сотрудниками полиции Орджоникидзевского района Перми проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося». В ведомстве также уточнили, что ранее по инциденту обращений не поступало.





Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае водитель автобуса скончался за рулём во время движения.

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