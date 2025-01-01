В Пермском крае водитель автобуса скончался за рулём во время движения Поделиться Твитнуть

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В процессе управления транспортным средством в Пермском крае скончался водитель автобуса. Инцидент с летальным исходом произошёл с сотрудником компании «ИТК-Строй» (занимается строительно-монтажными работами) и стал предметом расследования Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Согласно уведомлению, поступившему от работодателя, 1 июля водитель 1961 г.р., управляя автобусом марки ПАЗ на территории нефтеперерабатывающего завода, внезапно потерял сознание, и транспортное средство столкнулось с бетонной опорой.

Водитель скончался, причина смерти пока не установлена. Остальные сотрудники ООО «ИТК-Строй», находившиеся в салоне автобуса, не получили каких-либо повреждений.

В данный момент формируется комиссия для расследования данного происшествия. Её цель — выяснение всех обстоятельств и причин, приведших к смерти сотрудника.

«В ближайшее время будет проведён тщательный анализ документации, касающейся трудовой деятельности погибшего, включая режим работы и отдыха. Также запрошены результаты судебно-медицинского исследования для точного определения причины смерти. В случае обнаружения нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры», — прокомментировал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.

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