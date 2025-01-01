Алёна Бронникова Долгострой на Карпинского, 114 в Перми планируют завершить в 2027 году Дом будет 10-этажным Поделиться Твитнуть

ООО «Специализированный застройщик «ОМД» (входит в группу компаний «Горизонт») опубликовал на сайте ЕИСЖС информацию о строительстве жилого дома по ул. Карпинского, 114 в Перми. Земельный участок под бывшим долгостроем ЖК «Триумф Квартал 2» был приобретён компанией в 2023 году.

Согласно проектной декларации, ОМД возводит 10-этажный многоквартирный дом общей площадью 9,4 тыс. кв. м на 128 квартир. Площадь земельного участка составляет 3,8 тыс. кв. м. Здесь планируется разместить также детскую и спортивную площадки, гостевую парковку на 24 машино-места и 39 гостевых машино-мест вне объекта строительства.

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года, выдача ключей назначена на конец августа 2027-го. Продажа квартир пока не открыта.

Как писал ранее «Новый компаньон», в августе 2024 года краевое минимущества выдало разрешение ОМД на строительство нового дома. Разрешение действует до 2 августа 2027 года.

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