Алёна Бронникова Ограничения движения на Стахановской в Перми продлили ещё на неделю На участке ведутся работы по переустройству коммуникаций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми продлили ограничения движения для всех транспортных средств в Индустриальном районе на перекрёстке улиц Карпинского и Стахановской. Ранее их вводили на время до 26 июня.

Согласно распоряжению Министерства транспорта Пермского края, временное ограничение движения будет действовать ещё неделю. Открыть участок дороги планируется в 00:00 8 июля. Соответствующее решение было принято на основании обращения от краевого УАДиТ, поступившего 30 июня.

Ранее сообщалось, что на перекрёстке улиц Карпинского и Стахановской введены ограничения движения из-за переустройства коммуникаций. Подрядчиком является «АБЗ-Строй». Компания также выполняет работы на ул. Пашийской, где вводились и продлевались до 8 июля ограничения движения для аналогичных строительно-монтажных работ.

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