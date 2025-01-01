Алёна Бронникова В Перми продлили ограничение движения по улице Пашийской до июля Продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Министерство транспорта Прикамья продлило ограничение движения на ул. Пашийской в Индустриальном районе Перми. Согласно новому распоряжению, вместо 16 июня восстановление транспортного движения перенесено на 00:00 8 июля.

Министерство транспорта Пермского края

Участок от ул. Карпинского до ул. Танкистов, 11 на Пашийской был закрыт 7 июня для проведения строительно-монтажных работ по переустройству инженерных коммуникаций. Подрядная организация, осуществляющая данные работы — АО «АБЗ-Строй».

Перекрёсток Пашийской с Карпинского при этом был закрыт с 29 марта. Данные ограничения вводились вместе с ограничениями на участке по ул. Карпинского от Пашийской до Льва Толстого, а затем продлевались до 16 июня также — для переустройства коммуникаций. Работы вёл «АБЗ-Строй».

По этой же причине до 00:00 26 июня введены временные ограничения на участках по ул. Карпинского — на перекрёстке с ул. Стахановской и по ул. Стахановской — на перекрёстке с Карпинского. Работы выполняет тот же подрядчик.

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