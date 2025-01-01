Алёна Бронникова Ограничение движения по улице Карпинского в Перми продлили до июня Здесь ведутся работы по устройству инженерных сетей Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми продлили ограничение движения для всех видов транспорта по ул. Карпинского на участке от ул. Льва Толстого до ул. Пашийской, а также на перекрёстке улиц Карпинского и Пашийской. Восстановить движение планируется в середине июня.

Согласно распоряжению краевого министерства транспорта, временное прекращение движения транспортных средств продлится до 00:00 16 июня.

Участок дороги был закрыт с 31 марта для проведения строительно-монтажных работ по прокладке инженерных коммуникаций. Открыть его планировалось 29 апреля. В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» пояснили, что данная мера необходима для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения в период работ.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в день проведения пермского полумарафона «ЗаБег РФ» 25 мая в центре города введут временные ограничения движения транспорта. С 07:00 до 15:00 проезд машин в центральной части Перми будет временно невозможен. Улицы, по которым проложен маршрут забега, будут полностью закрыты для движения, а парковка будет запрещена.

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