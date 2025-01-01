В Перми закрывается движение на участке улицы Карпинского Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке инженерных сетей, временно, до 29 апреля 2025 года, прекращается движение автотранспорта на участке ул. Карпинского (от ул. Льва Толстого до ул. Пашийской), а также на перекрёстке улиц Карпинского и Пашийской. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Представители ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» добавили, что данная мера необходима для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения в период работ.

Чиновники обращаются к водителям с просьбой проявить терпение и заранее продумать маршрут передвижения, учитывая временные ограничения.

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