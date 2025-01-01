Алёна Бронникова Пермский университет выиграл грант на 16 млн рублей ПГНИУ стал единственным победителем из Прикамья во всероссийском конкурсе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росмолодёжь утвердила список вузов-победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2025 году «Росмолодёжь.Гранты». В него попал лишь один пермский вуз.

Согласно опубликованному приказу ведомства, на федеральном уровне была отмечена программа развития гражданской идентичности и формирования ценностно-ориентированной траектории обучающихся «Классика будущего» ПГНИУ. Поддержку получили все инициативы университета: программы адаптации и интеграции иностранных студентов, академии добровольчества и авторского словесного творчества, акселератор креативного развития, лаборатория «Пространство наследия», цикл психологических мероприятий и школа технологий и предпринимательства.

Из 100 баллов вуз набрал 73,66. Общая сумма гранта составила 16,13 млн руб. Часть инициатив будет поддержана в 2025 году (на 11,38 млн), остальные средства будут выделены в 2026 году (4,74 млн руб.).

Всего в этом году в конкурсе участие приняли 293 российских вуза, из них победителями стали 89 организаций, выступивших с 790 проектными решениями. Общая сумма грантовой поддержки составила 1,33 млрд руб., 899,9 млн — в 2025 году, 436,7 млн — в 2026 году. Максимальную сумму поддержки получили московские организации (общая сумма — 162,5 млн).

В прошлом году в число победителей вошли три пермских вуза: ПГНИУ, ПНИПУ и ПГГПУ. Сумма поддержки инициатив составляла 18,77 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.