Три пермских вуза выиграли гранты на реализацию проектов
Общая сумма поддержки составила 18,7 млн рублей
Росмолодёжь опубликовала список победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2024 году «Росмолодёжь.Гранты». В него попали три пермских вуза, 14 проектов которых получили финансовую поддержку на общую сумму 18,77 млн руб.
Из них в восьми номинациях, таких как #вдохновляй, #МЫВМЕСТЕ, #двигай_сообщество и др., победили проекты ПГНИУ. Среди лучших студенческих инициатив были отмечены платформа неформального образования «Творческий факультет», академия студенческого добровольчества «Содружество», адаптационная программа #супер и пр. Общий размер выигранных грантов превысил 10,27 млн руб.
Пермский педуниверситет получит 5,14 млн руб. на проведение Всероссийского кейс-чемпионата студентов педагогических профилей «Экстремальная педагогика» и Второй фестиваль команд КВН педагогических вузов и колледжей России. Политех сможет реализовать четыре проекта на 3,35 млн руб.: молодёжная образовательно-наставническая программа «Предпринимательская среда», курс по развитию инновационного мышления «Ген инноватора», Арт-пространство и школа-интенсив «Основа».
Всего на участие в конкурсе в этом году было подано 2,5 тыс. заявок от 285 учебных заведений. Победителями стали 160 вузов из 62 регионов. Общий грантовый фонд составил 890,68 млн руб.
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