Три пермских вуза выиграли гранты на реализацию проектов Общая сумма поддержки составила 18,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Росмолодёжь опубликовала список победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2024 году «Росмолодёжь.Гранты». В него попали три пермских вуза, 14 проектов которых получили финансовую поддержку на общую сумму 18,77 млн руб.

Из них в восьми номинациях, таких как #вдохновляй, #МЫВМЕСТЕ, #двигай_сообщество и др., победили проекты ПГНИУ. Среди лучших студенческих инициатив были отмечены платформа неформального образования «Творческий факультет», академия студенческого добровольчества «Содружество», адаптационная программа #супер и пр. Общий размер выигранных грантов превысил 10,27 млн руб.

Пермский педуниверситет получит 5,14 млн руб. на проведение Всероссийского кейс-чемпионата студентов педагогических профилей «Экстремальная педагогика» и Второй фестиваль команд КВН педагогических вузов и колледжей России. Политех сможет реализовать четыре проекта на 3,35 млн руб.: молодёжная образовательно-наставническая программа «Предпринимательская среда», курс по развитию инновационного мышления «Ген инноватора», Арт-пространство и школа-интенсив «Основа».

Всего на участие в конкурсе в этом году было подано 2,5 тыс. заявок от 285 учебных заведений. Победителями стали 160 вузов из 62 регионов. Общий грантовый фонд составил 890,68 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.