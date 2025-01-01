За несвоевременный вывоз ТБО жители Прикамья добились перерасчёта стоимости услуги Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

Прокуратурой Берёзовского округа Пермского края была инициирована проверка соблюдения законодательных норм при оказании услуг по утилизации твёрдых коммунальных отходов населению.

Основанием для проверки послужило обращение жителя д. Тарнабоево, который жаловался на переполненные мусорные контейнеры и нерегулярный вывоз отходов.

В процессе надзорных действий было выявлено, что предоставление данной коммунальной услуги осуществлялось с отклонениями от установленного графика. Однако перерасчёт стоимости услуги для потребителей не был произведён.

В ответ на выявленные нарушения региональному оператору было направлено представление, по результатам рассмотрения которого недостатки были устранены, и 18 потребителям произвели перерасчёт на сумму более 20 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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