В Пермском крае появится Парк нефтяников Участок под него властям Куеды передало Росимущество Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2025 году в Пермском крае откроется новый парк. Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю передало Куединскому муниципальному округу земельный участок в 3,2 тыс. кв. м. На этой территории в Куеде будет разбит Парк нефтяников.

Планируется, что после завершения работ по организации пространства, облагораживанию территории и высадке зелёных насаждений жители получат благоустроенную зону, подходящую для прогулок, релаксации и спортивных занятий.

Реализация проекта Парка нефтяников в Куеде стала возможной благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Этот проект направлен на улучшение качества жизни граждан посредством создания современных и удобных общественных пространств.

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