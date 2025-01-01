Алёна Бронникова Жильё на вторичном рынке Перми за год подорожало на 11% Это одно из самых высоких значений среди городов с населением более 500 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На вторичном рынке жилья Перми за год квартиры подорожали на 11%, к июню средняя цена за квадрат сложилась в 116,1 тыс. руб. По данным «Циан», такой показатель динамики оказался одним из наиболее высоких среди 40 ключевых российских городов, в том числе с населением более 500 тыс. человек.

«Средний рост год к году — +6%, т.е. почти вдвое ниже официальной инфляции. За последние 12 месяцев «вторичка» заметнее всего подорожала в Ижевске, Калининграде, Оренбурге, Перми и Казани (+11%... +18%). Сократилась стоимость квадратного метра относительно прошлого года только в Ленинградской области (-1%) и Новокузнецке (-4%)», — сообщили аналитики.

За полгода в Перми цены выросли на 4%, за месяц — на 1,6%. По итогам июня Пермь по средней стоимости «квадрата» на вторичном рынке Перми заняла 25-е место в списке среди всех исследуемых локаций. Самые высокие цены оказались в Москве — 354 тыс. руб./кв. м, Сочи — 326,8 тыс. руб. /кв. м и Санкт-Петербурге — 235,4 тыс. руб./кв. м. Самые низкие — в Тольятти — 97,2 тыс. руб., Оренбурге — 92,8 тыс. руб. и Ульяновске — 92,3 тыс. руб. за «квадрат».

Если смотреть по динамике за полгода, сильнее всего подорожали квадраты «вторички» в Ижевске — на 10% (до 103,5 тыс. руб.), Калининграде — 8% (до 145,8 тыс. руб.) и Севастополе — на 8% (до 191,3 тыс. руб.). За месяц рост цен более чем на 1% наблюдался только в Перми, Сочи (+1,9%), Воронеже (+1,3%), Ленинградской области (+1,3%), Севастополе (+1,2%) и Уфе (+1,1%).

Объём предложения среди 40 городов с мая снизился на 0,8%, а за полгода — на 1,8%. Стагнацию эксперты связывают с отсутствием нестандартных колебаний на рынке. Однако по сравнению с июнем 2024 года выбор снизился на 22%, на это могло повлиять ужесточение ипотечных условий — некоторые продавцы сняли квартиры с продажи и решили их временно сдавать.

В то же время, спрос, несмотря на заградительные ипотечные ставки, сохраняется на высоком уровне. Количество просмотров объявлений, размещённых на сайте, в июне 2025 года выросло на 25% по сравнению с июнем 2024 года, когда интерес был смещён на сегмент новостроек, а также на 10% по сравнению с апрелем 2025 года.

По сравнению со «вторичкой», на рынке новостроек «квадраты» в Перми за полгода подорожали чуть значительнее — в среднем на 5,3%. Стоимость в июне составила 161,1 тыс. руб./кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.