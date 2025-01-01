Алёна Бронникова За полгода цены в пермских новостройках выросли на 5,3% Это ниже среднего показателя среди городов-миллионеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Цена за квадратный метр на первичном рынке Перми за полгода выросла на 5,3%, достигнув планки в 161,1 тыс. руб. в июне. При этом в январе показатель составлял 153 тыс. руб./кв. м. Результатами исследования поделились аналитики системы bnMAP.pro.

В среднем среди 16 российских городов-миллионеров цена за «квадрат» составила 200,8 тыс. руб. Динамика за полгода +4,6% к январю (191,2 тыс. руб.). Цены выросли во всех исследуемых городах, кроме Самары, где зафиксировали снижение на 0,5%. Ощутимее всего новостройки за полгода подорожали в Казани — на 12,4%.

«Рост средней цены квадратного метра в большинстве городов обусловлен тем, что, во-первых, постепенно вымываются наиболее бюджетные предложения, и в продаже остаются более дорогие лоты, что влияет на средний уровень цены. Начинают выходить в продажу проекты с более высокими ценами квадратного метра, что обусловлено ростом издержек. Также в части городов изменяется структура предложения», — прокомментировали эксперты.

Самые дешёвые квадратные метры на рынке «первички» оказались в Волгограде — 128,2 тыс. руб./кв. м (+3%), Воронеже — 135,4 тыс. руб. (+8,1%) и Красноярске — 144,2 тыс. руб. (+1,7%). Самые дорогие — в Москве (584 тыс. руб., +6,9%), Санкт-Петербурге (321,8 тыс. руб., +3,4%) и Казани (255 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что к концу весны застройщики выставили на продажу в Перми рекордный объём жилья на рынке новостроек. Общее количество лотов составило 9,9 тыс. шт., или 508 тыс. кв. м. За год объём экспозиции вырос почти на 40%, за месяц — на 2,4%.

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