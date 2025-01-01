Алёна Бронникова Застройщики Перми выставили на продажу рекордный объём жилья на рынке новостроек За год показатель вырос почти на 40% Поделиться Твитнуть

К концу весны застройщики выставили на продажу в Перми рекордный объём жилья на первичном рынке недвижимости. По данным сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ», общее количество лотов к концу весны 2025 года составило 9,9 тыс. шт., или 508 тыс. кв. м.

По сравнению с маем 2024 года, объём экспозиции вырос почти на 40% — с 365 тыс. кв. м. Динамика за месяц составила +2,4% — объём экспозиции в апреле составлял 496 тыс. кв. м.

Средняя цена «квадрата» сложилась в 159,2 тыс. руб. С начала года она выросла на +4,6%. Средний бюджет квартиры-студии составил 4,8 млн руб., однокомнатной квартиры — 6,6 млн руб., двухкомнатной — 9,6 млн руб. Крупнометражное жильё обойдётся пермякам на сумму от 12,7 млн руб. и выше.

Ранее сервис «Яндекс Недвижимость» сообщал, что средняя цена квадратного метра в новостройках среди городов-миллионеров в июне уменьшилась на 0,3% за месяц, достигнув 186 тыс. руб. В Перми медианная цена квадратного метра в новостройках в июне составила 162 тыс. руб., увеличившись на 0,3% по сравнению с маем.

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