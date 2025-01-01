На рынке недвижимости в Перми на 8,9% вырос объём предложения в новостройках При этом цены снизились на 0,3% Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Согласно информации от «Яндекс Недвижимости», средняя цена квадратного метра в новостройках по миллионникам в июне незначительно уменьшилась на 0,3% по сравнению с маем, достигнув 186 тыс. руб.. Это можно охарактеризовать как период застоя. В ряде крупных городов (4 из 16) зафиксирован рост цен, в пяти наблюдалась стагнация, а в семи — снижение. В то же время, общее количество предложений на первичном рынке в городах-миллионниках увеличилось на 3,2% за месяц.

В Перми медианная цена квадратного метра в новостройках в июне составила 162 тыс. руб., увеличившись на 0,3% по сравнению с маем. Подобную динамику можно расценить как отсутствие изменений. Параллельно с этим, объём доступных для приобретения объектов вырос на 8,9% за месяц, что является одним из самых высоких показателей среди городов-миллионников. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,9 млн руб., а средняя площадь — 51,3 кв. м.

Как отметил Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости», в Перми расширение выбора благодаря увеличению количества объектов и текущая рыночная ситуация позволяют надеяться на выгодные акции и специальные предложения от застройщиков.

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