Алёна Бронникова Жители Пермского края смогли уберечь от мошенников 81 млн рублей Популярность набирает схема с установкой вредоносного приложения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителям Пермского края с начала года удалось сберечь от мошенников 81 млн руб. В целом среди клиентов девяти регионов Волго-Вятского банка Сбербанка за шесть месяцев была обеспечена сохранность более 315 млн руб.

Самая внушительная сумма сложилась в Нижегородской области — 84 млн руб., на втором месте оказалось Прикамье, затем Чувашия — 36 млн руб., Татарстан — 31 млн руб., Удмуртия — 30 млн руб., Владимирская — 24 млн руб. и Кировская — 20 млн руб. области. Менее значительные суммы зафиксированы в Республике Марий Эл — 6 млн руб. и Мордовии — 4 млн.

Чаще всего мошенники убеждают людей самостоятельно переводить деньги на так называемые «безопасные» счета через разные схемы. Самые популярные из них: получение доступа к аккаунту на «Госуслугах», обращение в мессенджере с фейкового аккаунта руководителя и звонок от лица представителя какого-либо ведомства или компании.

Кроме того, по словам представителей банка, популярность стала набирать также схема NFC Gate. Злоумышленники убеждают своих жертв установить на смартфон специальное вредоносное приложение, после чего достаточно поднести карту к смартфону, чтобы они могли дистанционно похитить с неё деньги.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае мошенники выманили у пенсионерки 3,6 млн руб. Она получила звонок якобы из поликлиники, где ей сообщили о готовности результатов анализов, показавших серьёзные проблемы со здоровьем. А затем женщину убедили, что её аккаунт в «Госуслугах» взломан, ей необходимо снять все деньги и перевести на «безопасный» счёт. Возбуждено уголовное дело.

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