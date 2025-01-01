Телефонные мошенники лишили пенсионерку из Прикамья 3,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Freepik / freepik.com

В ГУ МВД по Пермском краю рассказали об очередном случае обмана телефонными мошенниками пожилой жительницы Прикамья.

В ведомстве сообщили, что 69-летней женщине позвонили на мобильный, представившись сотрудниками поликлиники. Ей сообщили о якобы готовых результатах анализов, сделанных в ходе диспансеризации. Звонившая заявила, что анализы показали серьёзные проблемы и срочно требуется операция на сердце. Лже-медик предложила помощь и попросила назвать код, пришедший в СМС. Доверчивая пенсионерка сообщила его.

Затем с ней связался человек, представившийся сотрудником «Росфинмониторинга», и заявил о взломе её аккаунта на «Госуслугах» и оформлении доверенности на распоряжение её финансами. Для решения проблемы её убедили срочно снять все деньги со счетов и перевести их на «безопасный» депозит в Центробанк.

Женщину заверили, что после аннулирования доверенности деньги вернут. Она последовала инструкциям злоумышленников, сняла со своих счетов и счетов мужа более 3 млн руб. и перевела их через мобильное приложение на указанные счета.

Более того, под психологическим давлением мошенников пенсионерка продала свой автомобиль «Рено Дастер» и вырученные 500 тыс. руб. тоже перевела на счёт мошенников.

Только через несколько дней женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ведётся расследование.

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