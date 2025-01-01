Пермяков ожидает самый холодный за пять лет июль Поделиться Твитнуть

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Архив ИД «Компаньон»

В ГИС-центре ПГНИУ подготовили прогноз погоды на июль в Пермском крае. Средняя температура месяца впервые с 2019 года ожидается ниже многолетних значений.

Первая треть июля будет характеризоваться повышенной влажностью и невысокими температурами (на юге будет на градус холоднее нормы). В начале месяца днём столбик термометра будет показывать от +19 до +24 градусов, а ночью — около +15 градусов. С 6 июля с северо-запада начнётся вторжение холодных воздушных масс, что приведёт к существенному похолоданию: 7 июля днём в северных районах Прикамья температура может упасть до +10 градусов. В Перми и южных областях ожидается около +15 градусов днём и +10 градусов ночью. Количество выпавших осадков превысит обычные значения: в первой декаде прогнозируются ежедневные дожди, местами с грозами.

Во второй декаде существует вероятность кратковременного притока тёплого воздуха из Европы. Предполагается, что температурные показатели во второй десятидневке будут близки к норме, с прохладной погодой в начале и более тёплой в конце периода.

Прогнозы на оставшуюся часть июля пока не имеют определённости: третья неделя, вероятнее всего, будет теплее обычного, а четвёртая — снова с более низкой температурой. В целом вероятность длительных периодов жаркой или засушливой погоды в этом месяце невелика.

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