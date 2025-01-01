В Пермском крае следком выясняет обстоятельства гибели ребёнка во время купания Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетнего во время купания, об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Предварительные данные указывают на то, что 28 июня 2025 года днём в Чердынском округе 15-летний подросток, оставшись без присмотра, утонул в Каме.

30 июня 2025 года тело погибшего было извлечено из воды спасателями. Предположительной причиной смерти является утопление.

Следователи Чердынского межрайонного отдела проводят проверку инцидента. Уже проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Следователи обратились к местным жителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, особенно в воде или рядом с ней: «Если вам стали известны факты причинения тяжкого вреда здоровью или гибели ребёнка, нахождения его в социально опасном положении, сообщите о случившемся в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по тел. 8 (342) 249-54-55 или по телефону горячей линии «Ребёнок в опасности» 8 (342) 268-00-06 или на короткий номер 123 с мобильного телефона».

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