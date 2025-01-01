На горнолыжном курорте «Губаха» в Прикамье началось возведение дуплекс-коттеджей Всего их будет построено восемь Поделиться Твитнуть

В рамках развития туристической инфраструктуры Пермского края по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» дан старт строительству комфортабельных дуплекс-коттеджей. В настоящий момент ведутся работы по закладке фундамента.

На территории строительства произведена подготовка площадки, организованы временные подъездные пути и размещён строительный городок. Завершены мероприятия по подключению к необходимым коммуникациям.

В планах: возведение гостиничного комплекса и восьми дуплекс-коттеджей, что в совокупности составит 120 номеров для размещения гостей. Также запланировано создание современного горнолыжного развлекательного комплекса, включающего канатную дорогу, спа-центр и пункт проката снаряжения.

Прогнозируется, что благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов курорт сможет обслуживать до 450 тыс. посетителей в год.

Напомним, стратегическим партнёром инвестиционного проекта выступает Туризм.РФ.

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