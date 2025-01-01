С начала этого года в Прикамье поступило 669 тонн томатов из Казахстана Образцы продукции отправили на проверку фотосанитарного состояния Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, с января по июнь этого года в наш регион привезли 669 тонн свежих томатов из Республики Казахстан. Этот объём овощной продукции на 192 тонны больше, чем за аналогичный период 2024 года. В прошлом году в Прикамье завезли 477 тонн таких овощей.

В этом же году только за 30 июня в Пермский край ввезли партию из 15 тонн томатов, выращенных в Казахстане.

На территории Прикамья овощи проходят обязательный контроль. В рамках процедуры досмотра специалисты ведомства отобрали образцы продукции, которые отправили на лабораторные исследования, чтобы оценить их фитосанитарное состояние.

Как только будут получены заключения из лаборатории, на партию оформят соответствующий акт. Это документ, который подтверждает безопасность продукции и разрешает её дальнейшее использование.

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