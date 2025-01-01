Пермский краевой суд отменил заочный арест экс-директора музея PERMM Ранее Наилю Алллахвердиеву объявили в межгосударственный розыск Поделиться Твитнуть

фото: Евгений Иванов

Сегодня судья Пермского краевого суда Константин Истомин отменил решение нижестоящей судебной инстанции о заочном аресте бывшего директора музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого суда.

В отношении Наили Аллахвердиевой расследуется уголовное дело о нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий. Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», во время судебного заседания адвокат Аллахвердиевой настаивала на том, что решение об аресте было вынесено необоснованно. Она сослалась на то, что её подзащитная покинула Россию ещё 8 декабря 2024 года, а уголовное дело в отношении неё следователи возбудили лишь 24 марта этого года. Поэтому перемещения экс-директора музея никак не связаны с уголовным преследованием.

По словам адвоката, органы следствия не предприняли достаточных действий, чтобы связаться с самой обвиняемой и не узнали, может ли она находиться под арестом по медицинским показаниям.

В прокуратуре же настаивали на том, чтобы суд оставил решение о мере пресечения для Аллахвердиевой без изменений.

«Решение (об оспаривании меры пресечения — прим. ред.) будет приниматься после получения мотивировки при наличии соответствующих оснований», — пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, ранее по решению Дзержинского районного суда Перми Наилю Аллахвердиеву объявили в межгосударственный розыск.

В марте этого года следком по региону возбудил в отношении Аллахвердиевой уголовное дело. Предметом интереса со стороны следствия стали некоторые экспонаты коллекции музея. По данным СК, экс-директор музея, «осознавая потенциальную оскорбительность работ для верующих, разрешила их публичную демонстрацию». В частности, заявителей задели библейские мотивы в произведениях Сергея Горшкова, Тани Аношиной и Константина Звездочётова. Впервые эти произведения были представлены на выставках музея в 2011-2012 годах.

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