Экс-директора музея PERMM заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск Против Наили Аллахвердиевой расследуется уголовное дело о нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий Поделиться Твитнуть

автор фото: Алиса Калипсо

По решению Дзержинского районного суда Перми бывшего директора музея современного искусства PERMM Наилю Аллахвардиеву объявили в межгосударственный розыск. Такую меру пресечения экс-руководителю учреждения вынесли по уголовному делу по статье УК о нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мера пресечения в виде заочного ареста обжалуется в апелляции», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Как ранее писал «Новый компаньон», в марте этого года стало известно, что следком по региону возбудил в отношении Аллахвердиевой уголовное дело. Предметом интереса со стороны следствия стали некоторые экспонаты коллекции музея. По данным СК, экс-директор музея, «осознавая потенциальную оскорбительность работ для верующих, разрешила их публичную демонстрацию». В частности, заявителей задели библейские мотивы в произведениях Сергея Горшкова, Тани Аношиной и Константина Звездочётова. Впервые эти произведения были представлены на выставках в музее в 2011-2012 годах.

Напомним, в конце прошлого года в Ленинском районном суде Перми также начали рассматривать иски прокуратуры к музею PERMM. Речь идёт о договорах, которые учреждение заключило с куратором выставок Арсением Сергеевым. Представители надзорного органа усмотрели «конфликт интересов», обосновывая это тем, что у экс-директора музея Наили Аллахвердиевой и Сергеева есть общие дети. Представители краевого минкульта и самого музея, а также Наили Аллахвердиевой и Арсения Сергеева приводили аргументы о соблюдении всех процедур. Однако в итоге суд признал незаконными договоры музея с Сергеевым и обязал его выплатить более 300 тыс. руб.

В мае этого года Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск прокурора краевой столицы об изменении основания увольнения Наили Аллахвердиевой. По решению суда формулировка увольнения с поста директора музея «по собственному желанию» была изменена на «утрату доверия». Такое решение вынесла судья Ленинского районного суда Ирина Рожкова.

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