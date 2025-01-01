В Перми прошёл круглый стол об организации событий «Медиазаметно!» В нём приняли участие представители СМИ и ивент-индустрии Поделиться Твитнуть

фото: Иван Порошин

Представители СМИ и ивент-индустрии собрались 30 июня в новом пространстве на крыше отеля Aura City Hotel 4*, чтобы обсудить, как делать события действительно заметными.

В круглом столе приняли участие представители редакций ИД «Компаньон», «Коммерсантъ-Прикамье», РБК-Пермь, «Медиагруппы «МАГМА», «Собака.ру», National Business, Европейской медиагруппы и других изданий, а также блогеры и организаторы городских, деловых и культурных мероприятий.

Инициатором события выступило агентство MyAmi GROUP, модераторами встречи стали Алина Гневашева и Ксения Заборщикова.

В ходе диалога отметили, что для успешного освещения события журналистам важно быть на мероприятии лично: аккредитация способствует привлечению СМИ и получению качественной публикации. Кроме того, ценится честный и персонализированный контакт между организаторами и представителями СМИ. Важно учитывать, что партнёрство должно быть взаимовыгодным. Если вы предлагаете сотрудничество и делаете запрос на публикации, уточняйте, что можете предложить в ответ.

Также поговорили о том, что делает событие интересным для редакции, как выстраивать продуктивную коммуникацию и где проходит граница между анонсом и историей.

Медиа поделились своими внутренними критериями и ожиданиями, а представители ивент-индустрии — опытом взаимодействия с прессой.

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