На севере Прикамья утонул 11-летний ребёнок
Его тело обнаружили спасатели в Каме
С начала купального сезона в Пермском крае уже 11 человек погибли в водоёмах. В их числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Одно из последних происшествий случилось в конце июня на Кама в Чердынском муниципальном округе. Там утонул ребенок 2014 г.р. Тело мальчика спасатели обнаружили вечером 30 июня.
В связи с трагедией в МЧС по региону предупреждают об элементарных правилах безопасности: нельзя оставлять детей без присмотра, а купаться лучше лишь на оборудованных пляжах, не заплывая за буйки.
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