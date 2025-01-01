На севере Прикамья утонул 11-летний ребёнок Его тело обнаружили спасатели в Каме Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

С начала купального сезона в Пермском крае уже 11 человек погибли в водоёмах. В их числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Одно из последних происшествий случилось в конце июня на Кама в Чердынском муниципальном округе. Там утонул ребенок 2014 г.р. Тело мальчика спасатели обнаружили вечером 30 июня.

В связи с трагедией в МЧС по региону предупреждают об элементарных правилах безопасности: нельзя оставлять детей без присмотра, а купаться лучше лишь на оборудованных пляжах, не заплывая за буйки.

Также важно не подплывать к моторным, парусным судам и лодкам, не прыгать с обрыва и не купаться в состоянии опьянения.





Напомним, в середине июня в Кунгурском округе спасатели обнаружили тело 11-летней девочки, купавшейся накануне с младшим братом в Сылве. Оба ребёнка утонули. Позже выяснилось, что брат и сестра находились без присмотра взрослых. Они самостоятельно зашли в воду и утонули.

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