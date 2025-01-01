Алёна Бронникова В Сылве в Прикамье нашли тело 11-летней девочки Дети купались без присмотра взрослых Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В Кунгурском округе Прикамья спасатели 15 июня обнаружили тело 11-летней девочки, купавшейся накануне с младшим братом в Сылве. Оба ребёнка утонули. Трагедия произошла 14 июня.

«Тело 11-летней девочки обнаружено в Сылве. По предварительным данным, ребёнок скончался в результате утопления», — сообщили в краевом следственном комитете.

Предварительно установлено, что 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра находились без присмотра взрослых. Они самостоятельно зашли в воду и утонули. Мальчика удалось вытащить из воды и передать скорой помощи, но спасти его не удалось.

СКР Прикамья организовал процессуальную проверку с осмотром места происшествия, опросом очевидцев и назначением судебных экспертиз. Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего.

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