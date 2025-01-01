В реке Сылва в Пермском крае утонули двое детей Трагедия произошла в Кунгуре Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В реке Сылва Кунгурского округа погибли двое детей. По предварительным данным, 14 июня, находясь без присмотра взрослых, 8-летний мальчик и 11-летняя девочка самостоятельно зашли в воду, где утонули.

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что мальчика обнаружили и передали карете скорой помощи спасатели. К сожалению, спасти ребёнка не удалось. Поиски девочки продолжаются.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, проводится процессуальная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены судебные экспертизы. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

В ГУ МЧС России и СУ СК России по Пермскому краю напоминают о необходимости объяснить детям правила поведения при купании. Нельзя оставлять детей без присмотра, они должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда находятся в воде или играют в непосредственной близости от неё. В случае происшествия необходимо незамедлительно звонить по телефону «112».

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