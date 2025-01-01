Алёна Бронникова На Вышке-2 в Перми планируют построить школу на 1050 мест Площадь участка под размещение объекта превысит 4 га Поделиться Твитнуть

Минимущества Пермского края распорядилось подготовить проекты планировки и межевания территории на Вышке-2 в Перми под строительство здания общеобразовательной школы. Работы выполнит ГБУ ПК «Институт территориального планирования».

Речь идёт о семи участках в квартале между улицами Мечникова, 3-й Новгородской, Туркина и Целинной в Мотовилихинском районе общей площадью 4,38 га. По данным публичной кадастровой карты, земельные участки находятся в муниципальной собственности и предназначены для размещения объектов дошкольного, школьного и среднего образования.

Проект межевания территории будет выполнен за счёт финансового обеспечения госзадания, проект планировки - за счёт собственных средств организации. Срок подготовки — два года.

«Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства — общеобразовательная школа вместимостью 1050 мест, расположенная в границах ул. Мечникова, ул. 3-й Новгородской, ул. Туркина, ул. Целинной общей площадью 12,6 тыс. кв. м. Площадь ориентировочная, подлежит уточнению при разработке проекта планировки территории», — уточняется в приказе.

О планах строительства школы на Вышке-2 власти Перми сообщали ещё в 2021 году. Чтобы закрыть растущую потребность жителей микрорайона в школах, было принято решение о создании 1,5 тыс. новых мест за счёт реконструкции здания школы по ул. Целинной, 15 и строительства школы в указанном квартале на ул. Целинной.

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