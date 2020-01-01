Проект развития микрорайона Вышка-2 в Перми вызвал критику экспертов Подход к комплексному развитию территорий рассмотрели на Градсовете Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Градсовет 30 июня 2021 года

Константин Долгановский

В рамках заседания Градостроительного совета Прикамья эксперты обсудили механизм комплексного развития территорий (КРТ) на примере пермского микрорайона Вышка-2, который вызвал немало вопросов и замечаний.

Отметим, в конце 2020 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, позволяющие использовать механизм комплексного развития территорий жилой и нежилой застройки, незастроенных площадок и территорий, находящихся в частной собственности. При этом регионам предоставлена возможность разработать свои подходы для реализации таких проектов.

По словам министра по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края Ларисы Ведерниковой, в Прикамье уже принято соответствующее постановление правительства региона, разрабатываются нормативно-правовые акты, в том числе — обеспечивающие права населения при КРТ жилой застройки.

В числе плюсов применения механизма КРТ Лариса Ведерникова отметила создание сбалансированной городской застройки, новых мест и общественных пространств, вовлечение в оборот промзон, снижение количества аварийного жилья и общее обновление облика территорий и городской инфраструктуры.

В качестве примера того, как этот механизм будет работать на практике, директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина представила проект по комплексному развитию пермского микрорайона Вышка-2.

По словам Елены Ермолиной, в последнее время микрорайон получил большое развитие, здесь много жилья эконом-класса, пользующегося популярностью у переезжающих в Пермь. И при градостроительном анализе территории здесь было выявлено около 400 тыс. кв. м перспективных площадок.

«Все знают проблемы, связанные с ул. Соликамской, поэтому первое, на что мы обратили внимание, — развитие транспортной сети в микрорайоне Вышка», — объяснила Елена Ермолина. Помимо ул. Соликамской основная нагрузка ложится на ул. Гашкова и ул. Целинную, тогда как внутри кварталов дорожной сети практически нет.

В связи с этим предлагается продлить ул. Целинную до ул. Старцева и модернизировать пересечения ул. Соликамской с ул. Гашкова, расширить улицы Мостовую и Славянова.

«Интересный опыт здесь складывается с точки зрения общественных пространств: детских, спортивных. Планируются к организации три сквера, возведение многофункционального торгово-спортивного комплекса», — рассказала Елена Ермолина.

Исходя из перспективной и существующей потребности в жилье были также проанализированы детские сады и школы, определены перспективные площадки под строительство новых.

Как сообщил замглавы администрации Перми Алексей Грибанов, чтобы закрыть растущую потребность жителей микрорайона в школах, необходимо создать 1,5 тыс. новых мест. Так, в настоящее время ведётся реконструкция здания школы на ул. Целинной, 15, рассматривается возможность строительства школы в квартале, ограниченном улицами Мечникова, Целинной и Новгородской.

Что касается обеспеченностью Вышки-2 детскими садами, запланировано строительство дошкольных учреждений на ул. Мечникова, ул. Гашкова и ул. Иньвенской. Ещё два садика — на ул. Кузнецкой и ул. 2-й Баранчинской — будут размещены во встроенных помещениях.

К проекту у членов совета возникло немало вопросов и предложений.

«Я сейчас услышал, что по развитию Вышки-2 были представлены только социальная и дорожная инфраструктура. Не видно проработки коммунальной инфраструктуры. Мы должны понимать, что у нас творится с источником коммунальным благ. И соответственно, должны запускаться процедуры, которые идут параллельно: и по электрике, и по водоснабжению», — считает директор филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» Эдуард Илларионов.

По мнению директора ОАО «Гипрогор» Елены Чугуевской, в проекте не отображено, как строится экономическая модель развития микрорайона, ведь затраты бюджета должны компенсироваться поступлениями. И надо решать вопрос трудоустройства, создавая «места приложения труда не только на первых этажах и в обслуживающем секторе».

Эксперт архитектурного бюро MLA+ Андрей Головин обратил внимание на то, что многие проблемы с транспортной сетью и социальной инфраструктурой в микрорайоне Вышка-2 копились годами. «Что вселяет уверенность, что увеличение интенсивности застройки позволит решить эти проблемы? Не усугубим ли?» — спросил эксперт.

Также члены Градсовета обратили внимание на необходимость развития микрорайона Вышка-2 в комплексе с микрорайоном Вышка-1, проработки проекта с точки зрения общественного транспорта и предусмотреть земельные участки для развития спортивной инфраструктуры.

После длительных дискуссий члены Градсовета приняли решение одобрить такой подход, но при определении конкретной территории под комплексное развитие отрабатывать проект с учётом всех полученных замечаний.

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