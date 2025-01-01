Алёна Бронникова В строительство глэмпинга на Вишере вложат 22 млн рублей Объект завершат к 2029 году Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Объём инвестиций в строительство глэмпинга на Вишере оценили в 22 млн руб. Предполагается, что проект получит софинансирование в 200 тыс. руб. по соглашению о развитии социнфраструктуры. Это следует из протокола июньского заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Власти приняли решение о присвоении проекту статуса «приоритетный инвестиционный», а также предоставлении меры государственной поддержки. Реализацией проекта будет заниматься ООО «Валентина». Сроки строительства глэмпинга — 2025-2029 год.

«Общий объём инвестиций — 22 млн руб. Количество создаваемых рабочих мест — девять. Иные условия реализации проекта: финансирование и(или) софинансирование в размере 0,2 млн руб. по Соглашению о развитии социальной инфраструктуры Красновишерского муниципального округа в период 2026-2028 года», — сообщается в документе.

Реализация проекта «Глэмпинг на Вишере» запланирована на участке в 16,6 тыс. кв. м по ул. Морчанской в Красновишерске. Здесь будут построены семь всесезонных домов с кухней-рестораном, баней, игровыми площадками и обустройством пляжа.

Ранее сообщалось, что инвестор получил одобрение городского совета по улучшению инвестклимата на реализацию проекта, однако позже администрация дала отказ, и работа АИР по нему была приостановлена. ООО обратилось в феврале 2024 года в суд с требованием признать незаконными соответствующие решения, обязать администрацию округа направить декларацию по проекту в АИР и возобновить работу по заявке. Суд встал на сторону истца.

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