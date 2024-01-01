Алёна Бронникова Суд удовлетворил иск инвестора глэмпинга в Пермском крае к властям ООО «Валентина» оспорило приостановку работы по инвестпроекту в Красновишерске Поделиться Твитнуть

Группа "Непермь (Березники, Усолье, Соликамск)" ВКонтакте

Арбитражный суд Пермского края 11 июня удовлетворил иск инвестора глэмпинга на Вишере ООО «Валентина» к администрации Красновишерского городского округа и краевому Агентству инвестиционного развития. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитража.

Как следует из материалов дела, инвестор планировал построить глэмпинг на участке в 16,6 тыс. кв. м по ул. Морчанской в Красновишерске. В октябре в группе «Непермь (Березники, Усолье, Соликамск)» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что проект включает возведение семи всесезонных домов, кухни-ресторана, бани, игровых площадок и обустройство пляжа.

Городской Совет по улучшению инвестиционного климата при главе округа поддержал проект «Глэмпинг на Вишере». Однако позже администрация дала отказ, и работа АИР по нему была приостановлена.

В феврале компания обратилась в суд с заявлением о признании незаконными решения Совета по улучшению инвестиционного климата администрации Красновишерского ГО, уведомления об отзыве декларации ООО и приостановлении работы по ней, а также приостановку работы АИР над заявкой компании по инвестпроекту «Глэмпинг на Вишере». Истец потребовал обязать мэрию направить декларацию по проекту в АИР и возобновить работу по заявке.

Как сообщили «Коммерсантъ-Прикамье» в АИР, на данный момент ожидается мотивировочное решение суда в полном объёме. После этого будет решаться вопрос о дальнейших действиях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.