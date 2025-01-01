Пермский ФК «Амкар» покидают двое игроков Контракты расторгнуты по согласию сторон Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар"

Пермский футбольный клуб «Амкар» покидают два игрока — полузащитник Илья Петухов и вратарь Ризван Ташаев. Как сообщает пресс-служба клуба, контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

24-летний Илья Петухов под номером 27 присоединился к команде в феврале этого года. Перед началом сезона полузащитник получил повреждение, которое не позволило сыграть за красно-чёрных в официальных матчах.





Ризван Ташаев под номером 35 вошёл в состав ФК в марте текущего года на правах аренды из грозненского «Ахмата». За это время он провёл один матч за молодёжную команду красно-чёрных. Контракт аренды был рассчитан до конца ноября этого года.





«Спасибо за работу на сборах и тренировках, парни! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — добавили в ФК «Амкар».





Ранее «Новый компаньон» писал, что «Амкар» 29 июня в рамках 12-го тура чемпионата Второй лиги Б обыграл соперников из Свердловской области на их домашнем стадионе «Бажов» в Сысерти. Матч закончился со счётом 0:2 в пользу красно-чёрных.

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