«Амкар» на выезде обыграл «Урал-2» из Свердловской области Счёт в игре – 0:2 в пользу красно-чёрных Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

29 июня в 12-м туре чемпионата Второй лиги Б пермская футбольная команда обыграла соперников из Свердловской области на их домашнем стадионе «Бажов» в Сысерти.

Сразу после начала игры первый гол забил нападающий «Амкара» Артём Котик. После этого игра несколько замедлилась, но во второй половине тайма хозяева поля активизировались, возникло несколько опасных моментов. Голкипер пермяков Никита Колесов не дал «уральцам» сравнять счёт, и на перерыв команды ушли со счётом 0:1 в пользу гостей.

Во втором тайме второй гол в ворота «Урала-2» забил тот же нападающий «Амкара» — Артём Котик. Это был финальный гол, игра завершилась со счётом 0:2. Благодаря дублю Котика «Амкар» заработал в Сысерти три турнирных очка.





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