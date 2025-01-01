В работе общественного транспорта Перми произошёл ряд изменений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июля в Перми вносятся коррективы в работу городского общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на некоторых маршрутах будет произведена замена транспортных средств, а также скорректировано расписание движения в связи с меняющейся дорожной обстановкой.

Так, устаревшие автобусы на маршруте №6 заменены на новый, модернизированный подвижной состав. Согласно новым соглашениям с перевозчиком, автобусы будут оборудованы расширенным функционалом, включая большее количество валидаторов для оплаты проезда, а также современные стеклопакеты, информационные табло с высоким разрешением, систему кондиционирования воздуха, навигационное оборудование и мультимедийные экраны для пассажиров.

Также в Индустриальном районе вводятся в эксплуатацию новые автобусы Volgabus 4298G4 на кольцевых маршрутах №28 и 29. Эта модель ранее не использовалась в Перми и отличается от текущих автобусов ПАЗ Vector Next низким полом, что значительно облегчает посадку и высадку для всех категорий пассажиров.

Продолжается программа по замене автобусов малого класса на более вместительные модели. На маршруте №26 автобусы малого класса будут заменены на транспортные средства среднего класса, что позволит увеличить пассажиропоток на данном направлении.

На маршрутах №38, 44 и 75 ожидаются изменения в расписании. Для автобусов №38 и 75 будет скорректирован график движения как в будни, так и в выходные, а для маршрута №44 — только в будни. Данные корректировки связаны с изменениями в трафике и дорожной обстановке.

Ранее сообщалось, что маршрут №10т с 1 июля упразднён в связи с истечением срока действия лицензии. Жители города смогут воспользоваться альтернативными маршрутами №6 и 79, где действует регулируемый тариф и принимаются различные виды оплаты, включая проездные, транспортные и банковские карты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.