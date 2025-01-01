Маршрутное такси 10т прекратило работу в Перми У перевозчика закончилось разрешение на работу Поделиться Твитнуть

Согласно информации из Telegram-канала городского департамента транспорта, с 1 июля в Перми прекращает работу маршрутное такси №10т. В ведомстве уточнили, что разрешение на перевозку пассажиров по маршруту №10т закончилось 30 июня 2025 года.

В сентябре 2024 года было прекращено движение маршрутных такси №4т, 5т, 8т и 11т. Взамен запустили новые автобусные маршруты №31 и 79, а также увеличили частоту рейсов на существующих маршрутах №15 и 57.

Ранее в маршрутных такси действовали нерегулируемые цены, устанавливаемые перевозчиками самостоятельно. Теперь их заменяют городские автобусы, в которых можно расплатиться как наличными, так и банковской картой, а также использовать транспортные карты, что представляет собой существенный прогресс по сравнению с маршрутками.

На сегодняшний день в Перми продолжает работать только одно маршрутное такси — №7т. Разрешение на перевозку у него заканчивается 19 февраля 2027 года.

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