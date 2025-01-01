Два направлявшихся в Ижевск самолёта приземлились в Перми Аэропорт Ижевска был закрыт из-за атаки беспилотников Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, 1 июля в 12:10 и 12:40 в Перми приземлились самолёты рейсов IZA 928 и IZA 902 авиакомпании «Ижавиа», летевших из Санкт-Петербурга и Калининграда в Ижевск.

Это было связано с ограничениями на приём и выпуск воздушных судов, введёнными в Ижевске во вторник утром в связи с угрозой атаки беспилотников.

Как сообщили в Росавиации, около 14.00 ограничения в ижевском аэропорту сняты.

Время вылета двух рейсов из Перми в Ижевск назначены на 18 и 19 часов.

Напомним, во вторник, 1 июля, в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке вражеских беспилотников. Если погибшие и раненые, об этом заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. На месте работают оперативные службы, медики и психологические службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Удмуртия, мы с вами!» — написал в своём Telegram-канале Дмитрий Махонин.

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