В Пермском крае суд восстановил жилищные права родственницы участника СВО Вопрос решился только после вмешательства прокуратуры Поделиться Твитнуть

В Частинском округе в прокуратуру обратилась супруга участника спецоперации, которая действовала в интересах своей мамы, инвалида I группы. Женщина сообщила о нарушении жилищных прав пенсионерки.

Прокуратура провела проверку и установила, что местная администрация не предприняла мер для внеочередного предоставления семье участника СВО жилого помещения по договору социального найма, хотя на это были правовые основания.

В связи с этим представители надзорного ведомства обратились с иском в суд. Рассмотрев требования прокуратуры, суд удовлетворил их. Заявителям по договору соцнайма предоставили жилой дом с земельным участком.

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