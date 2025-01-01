Алёна Бронникова Пермяки предложили переименовать остановку общественного транспорта «Улица Харьковская» Она находится в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

В пермский Общественный совет по топонимике поступило предложение о переименовании остановки общественного транспорта в Мотовилихинском районе. Остановочный пункт «Ул. Харьковская», расположенный на ул. Огородникова, предлагается переименовать в «Ул. Магнитогорская».

«В целях привлечения внимания жителей Перми к вопросам наименования городских объектов департамент культуры и молодёжной политики сообщает, что для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при главе города поступили инициативные предложения: о переименовании остановочного пункта "Ул. Харьковская", расположенного по ул. Огородникова в Мотовилихинском районе Перми, в "Ул. Магнитогорская"», — сообщается в бюллетене горадминистрации.

Авторы инициативы и причины решения о переименовании в документе не называются. По данным «2ГИС», остановочный пункт, о котором идёт речь, расположен ближе к ул. Магнитогорской, чем к ул. Харьковской. Отмечается, что заинтересованные лица могут направить мнение по данному предложению в департамент культуры и молодёжной политики в течение 20 календарных дней.

Ранее стало известно, что пермяки выбрали новые названия двум остановкам общественного транспорта — в Заостровке и на Вышке II. Остановку «Кинотеатр «Темп» в Заостровке решено переименовать в «Ул. Ударника» в связи с близлежащей улицей, а остановку «По требованию» на Вышке II решено назвать «Лазурный» — по расположенному рядом одноимённому ЖК. Окончательное решение будет принято советом по топонимике.

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