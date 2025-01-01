Пермяки выбрали новые названия остановкам общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Жители Перми выбрали новые названия двум остановкам общественного транспорта в Заостровке и на Вышке II, об этом сообщили в транспортном департаменте пермской администрации.

По итогам голосования, большинство горожан выбрали вариант названия «Улица Ударника» для остановки «Кинотеатр «Темп» в Заостровке. Это название связано с близлежащей улицей. Варианты «Улица Красина» и «Библиотека № 11» заняли второе и третье места соответственно.

На Вышке II большинство участников опроса проголосовали за присвоение остановочному пункту «По требованию» названия «Лазурный», отсылающего к расположенному поблизости жилому комплексу. «Кузнецкий» и «Улица 1-я Новгородская» оказались на втором и третьем местах по популярности.

Окончательное решение о переименовании остановок будет принимать Общественный совет по топонимике.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.