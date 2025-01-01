Скончался известный пермский коллекционер Анатолий Шишкин Ему было 56 лет Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Пермь потеряла известного коллекционера Анатолия Шишкина. Он ушёл из жизни в возрасте 56 лет. Об этом сообщили в Пермской художественной галерее и выразили глубокие соболезнования родным и близким.

Анатолий Анатольевич родился 22 марта 1969 года, получил образование в Пермском политехническом институте. В 2014 году всерьёз увлекся коллекционированием и созданием оловянных солдатиков, используя технологии XVIII века. Он оказывал помощь в формировании многих частных коллекций в Перми.

Шишкин говорил, что для него оловянная миниатюра – это прежде всего вид искусства. Он мечтал о создании музея оловянной миниатюры в Перми.

В начале текущего года экспонаты из коллекции Анатолия Шишкина были представлены на выставке в Пермской художественной галерее в рамках проекта «От реставрации к интерпретации», а именно на моновыставке «Грехопадение». Кто поправил Мартина де Воса?». В экспозиции были представлены миниатюры мушкетёров и представителей других родов войск эпохи Тридцатилетней войны.

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