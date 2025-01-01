Пермский фонд запустил подписку для помощи сиротам и детям с тяжёлыми заболеваниями Акция «Подписка на чудеса» проходит впервые Поделиться Твитнуть

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям и ребятам-сиротам «Дедморозим» объявил о старте первой акции «Подписка на чудеса». Эта акция проходит впервые и призвана регулярно помогать сиротам и детям с тяжёлыми заболеваниями, оформив благотворительный автоплатёж до 20 июля.

Как рассказала руководитель отдела финансов «Дедморозим» Дарья Пикалова, 20 июля отмечается День благотворительной подписки, и поэтому в фонде решили рассказать о том, какую роль играет регулярная поддержка.

«Именно она помогает нам планировать помощь и спасать детей круглый год. Но зачем это людям? Это простой способ делать добро: даже небольшие взносы меняют жизни, а мы отчитываемся за каждый рубль», — пояснила Дарья Пикалова.

В частности, ежемесячные взносы дают возможность обеспечивать срочную диагностику не только детям, но и психологическую поддержку семьям, а также мобильную работу служб. Например, в прошлом году «Дедморозим» помог 1076 подопечным. Было 3299 выездов на дом, сотрудники фонда передали 131 единицу медоборудования в бесплатный прокат и оплатили 90 генанализов.

К акции можно присоединиться по ссылке.

Как писал ранее «Новый компаньон», благотворительный фонд «Дедморозим» запустил первую в регионе реабилитацию на дому. Новая Служба функциональной реабилитации оказывает помощь детям с ограничениями в движениях.

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