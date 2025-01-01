В Прикамье начала работать первая в регионе служба реабилитации детей на дому Проектом занимается команда фонда «Дедморозим» Поделиться Твитнуть

Пермский благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» запустил первую в регионе реабилитацию на дому. Новая Служба функциональной реабилитации оказывает помощь детям с ограничениями в движениях.

На сегодняшний день в Пермском крае живёт более 900 детей «с третьей степенью ограничения жизнедеятельности», которые нуждаются в постоянной посторонней поддержке. Для многих из них тяжело поменять положение тела, что приводит к деформациям, проблемам с дыханием и пищеварением. Чтобы не допустить развитие подобных осложнений, команда «Дедморозим» создала первую в регионе выездную службу немедицинской реабилитации.

Как рассказала программный директор фонда Ирина Зыкина, согласно исследованиям, надомная реабилитация эффективнее других форматов. Она включает в себя консультации семьи по поводу ежедневного ухода, за счёт чего родители сами становятся параспециалистами, а также адаптацию домашней среды под нужды ребёнка.

«Это должно обеспечить непрерывную поддержку 24 часа, 7 дней в неделю, что даёт лучшие результаты в перспективе», — пояснила Зыкина.

На данный момент в новой службе работают уникальные специалисты по физической терапии, по альтернативной коммуникации и эрготерапевты. Они проводят диагностику и составляют индивидуальные планы для каждого конкретного ребёнка. У новой службы есть уже 24 подопечных, в том числе дети с тяжёлыми формами ДЦП.

Сейчас команда фонда работает над созданием парка временного проката технических средств реабилитации.

Отметим, Служба функциональной реабилитации на дому была создана АНО «Дедморозим» с использованием президентского гранта в размере почти 10 млн руб.

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