Алёна Бронникова Экс-замглавы Перми Игорь Субботин ушёл в строительный бизнес Он возглавил управление логистики в компании семьи бывшего мэра Поделиться Твитнуть

Игорь Субботин

news.rambler.ru

Ушедший с поста советника главы Перми в мае Игорь Субботин перешёл на работу в строительную отрасль. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», он трудоустроился в компанию семьи экс-мэра краевой столицы Алексея Дёмкина — АО «ПЗСП».

Как сообщили изданию в компании, Игорь Субботин назначен на должность руководителя управления логистики.

Напомним, Игорь Субботин работал в администрации Перми с 2009 года — сначала на посту главы Дзержинского района, а с 2018-го — вице-мэра по вопросам коммунального хозяйства. Его место зимой 2025-го занял экс-министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин.

После ухода с должности Игорь Субботин устроился советником главы города. В июне стало известно, что с 31 мая бывший чиновник покидает мэрию. Администрация не продлила с ним срок контракта.

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